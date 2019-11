Das Währungspaar USD/JPY hatte im Jahr 2011 ein zyklisches Tief bei 75,59 JPY ausgebildet und anschließend eine Hausse gestartet, die bis auf ein 2015 erreichtes 13-Jahres-Hoch bei 125,86 JPY hinaufführte. Die nachfolgende Korrektur schickte die Notierung bis zum Juni 2016 auf 98,98 JPY zurück. Einer mehrmonatigen Bodenbildung folgte eine dynamische Erholungsrally bis im Dezember 2016 gesehene 118,66 JPY. Seither weist der übergeordnete Trend wieder südwärts. Das bisherige Verlaufstief markierte das Devisenpaar dabei im August bei 104,46 JPY. Die damit verbundene geringfügige Unterschreitung der Tiefs vom März 2018 und Januar 2019 erwies sich als Bärenfalle und bildete den Ausgangspunkt für die seither laufende mittelfristige Aufwärtsbewegung. Im gestrigen Handel überwand die Notierung die 200-Tage-Linie. Diese bildet zusammen mit einem horizontalen Widerstandsbereich eine bedeutsame Hürde, die sich bis 109,32 JPY erstreckt. Gelänge in den kommenden Handelstagen ein dynamischer und nachhaltiger Anstieg über dieses Widerstandscluster, käme es zu einer signifikanten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung der langfristigen Abwärtstrendlinie bei aktuell 112,09 JPY sowie des April-Hochs bei 112,70 JPY würden im Erfolgsfall zeitnah möglich. Darüber würde die langfristig kritische Zone 114,21-114,73 JPY in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite entstünde nun bereits unter der nächsten Supportzone bei 107,89-108,10 JPY ein bearishes Kurzfrist-Signal mit Ziel 106,49 JPY. Darunter wäre ein Wiedersehen mit der längerfristig kritischen Supportzone bei 104,46-104,82 JPY zu erwarten.