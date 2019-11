Nächste Unterstützungen:

13.105-13.113

12.951-12.992

12.897

Nächste Widerstände:

13.170/13.204

13.301/13.310

13.370

Auf Basis des Tagescharts (hier nicht abgebildet) formte er eine Spinning-Top-Kerze an der aktuellen mittelfristig relevanten Ziel- und Widerstandszone bei 13.170/13.204 Punkten. Sie signalisiert einen Verlust an Schwungkraft. Im Übrigen ergibt sich gegenüber dem Vortag keine Veränderung der technischen Ausgangslage. Mit Blick auf die überhitzten marktechnischen Indikatoren sowie das euphorische Anlegersentiment würde eine Ausdehnung der gestarteten Verschnaufpause nicht überraschen. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein nachhaltiger Break über 13.204 Punkte per Tagesschluss würde eine unmittelbare Fortsetzung der Rally mit nächsten Zielen bei 13.301/13.310 Punkten, 13.370 Punkten, 13.443 Punkten, 13.526 Punkten und 13.597 Punkten ermöglichen. Auf der Unterseite stellt der Bereich 13.105-13.113 Punkte den nächsten relevanten Support dar. Dessen signifikante Unterschreitung würde ein Warnsignal für einen Rücksetzer in Richtung 12.951-12.992 Punkte liefern. Solange sich der Index über dieser letztgenannten Zone halten kann, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend in seinem Bestand ungefährdet.