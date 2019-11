Nächste Unterstützungen:

13.149

13.105-13.111

12.951-12.992

Nächste Widerstände:

13.204

13.301/13.310

13.370

Im Rahmen des bestätigten Aufwärtstrends steht weiterhin die aktuelle Widerstandszone im Fokus, die sich bis 13.204 Punkte erstreckt und sich aus den Kursspitzen vom Mai und Juni 2018 ableiten lässt. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals bedarf es einer nachhaltigen Herausnahme dieser Hürde per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden nächste potenzielle Ziele bei 13.301/13.310 Punkten, 13.370 Punkten, 13.443 Punkten, 13.526 Punkten und 13.597 Punkten (Rekordhoch aus dem Januar 2018) in den charttechnischen Blick rücken. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es heute zu einem ernsthaften Test der Marke von 13.204 Punkten kommt, ist hoch, solange der nächste Support bei 13.149 Punkten nicht unterschritten wird. Darunter würde die kurzfristig kritische Supportzone bei 13.105-13.111 Punkten in den Blick rücken. Deren Verletzung würde den Start einer mehrtägigen Korrekturphase nahelegen mit potenziellem Ziel bei 12.951-12.992 Punkten.