Der DAX übersprang gestern bereits zur Eröffnung die wichtige Widerstandszone, die sich bis 13.204 Punkte erstreckte. Am unteren Rand der nächsten Zielzone bei 13.301/13.310 Punkten markierte er noch am Vormittag das Tageshoch und zugleich Jahreshoch und ging bis zum Handelsschluss in eine seitwärts gerichtete Konsolidierung über.