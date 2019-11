Der deutsche Aktienmarkt gönnte sich zum Wochenschluss eine Verschnaufpause vom Aufwärtstrend. Händler verwiesen zur Begründung auf Gewinnmitnahmen. Der DAX endete 0,45 Prozent tiefer bei 13.229 Punkten. Das Wochenplus reduzierte sich damit auf 2,06 Prozent. MDAX und TecDAX verloren am Berichtstag 0,56 und 0,40 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 38 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Im DAX wechselten 95,6 Millionen Aktien (Vortag: 117,1) im Wert von 4,29 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,69) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation, Versorger und Chemie. Am schwächsten tendierten Technologiewerte, Banken und Versicherungen. Die Merck-Aktie belegte nachrichtenlos mit plus 1,52 Prozent die DAX-Spitze. RWE und Linde gewannen dahinter jeweils rund 1 Prozent hinzu. Wirecard hielt die rote Laterne mit einem Abschlag von 3,53 Prozent. Nach der Vorlage der Quartalszahlen schloss Allianz 2,70 Prozent tiefer.

An der Wall Street wurde die Stimmung der Anleger zwischenzeitlich davon belastet, dass US-Präsident Donald Trump hervorhob, dass er einer Senkung der Strafzölle gegen chinesische Güter noch nicht zugestimmt habe. Der Dow schloss 0,02 Prozent fester bei 27.681 Punkten. Der Nasdaq 100 kletterte um 0,44 Prozent auf 8.256 Zähler. 51 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne und 46 Prozent Verluste. Das Aufwärtsvolumen betrug 53 Prozent. Es gab 107 neue 52-Wochen-Hochs und 46 Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Healthcare und Technologie am stärksten gesucht. Die deutlichsten Abgaben waren bei Versorgern und Energiewerten zu beobachten. Walt Disney konnte an der Spitze des Dow um 3,76 Prozent zulegen. Das Papier profitierte von einem besser als erwarteten Nettoergebnis im vierten Geschäftsquartal und von der Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Amazon bei seinem Streamingdienst.

Am Devisenmarkt blieb der US-Dollar den fünften Tag in Folge im Rallymodus. Der Dollar-Index notierte zum Ende des New Yorker Handels 0,29 Prozent höher bei 98,40 Punkten. EUR/USD verlor 0,28 Prozent auf ein 3-Wochen-Tief bei 1,1018 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen wertete der als sicherer Hafen geltende Yen gegenüber allen anderen Majors auf. Der Austral-Dollar musste derweil auf breiter Front Verluste hinnehmen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise endete 0,10 Prozent fester bei 419,11 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich um 0,35 Prozent auf 62,51 USD. Comex-Kupfer sackte hingegen um 1,67 Prozent auf 2,68 USD ab. Unter Abgabedruck standen auch die Edelmetallpreise. Gold handelte 0,24 Prozent schwächer auf einem 3-Monats-Tief bei 1.463 USD (1.324 EUR). Silber, Platin und Palladium brachen zwischen 1,10 und 3,89 Prozent ein.

Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,28 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete nach zwischenzeitlicher Markierung eines 5-Monats-Hochs zwei Basispunkte tiefer bei minus 0,27 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,02 Prozent fester bei 169,58 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes legte um zwei Basispunkte auf ein 4-Monats-Hoch bei 1,94 Prozent zu.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh auf breiter Front abwärts. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,58 Prozent auf 165,30 Punkte nach. Besonders kräftig unter Druck standen die Aktien in Hongkong nach einer Verschärfung der seit Monaten anhaltenden Unruhen.

Heute stehen keine potenziell marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Geschäftszahlen von PBB Deutsche Pfandbriefbank, Talanx und QSC.