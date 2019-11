Nächste Unterstützungen:

13.188

13.149

13.105-13.111

Nächste Widerstände:

13.301

13.370

13.443

Bislang stellt das Kursgeschehen preislich lediglich einen Pullback an die am Donnerstag übersprungene Ziel- und Widerstandszone bei 13.204 Punkten dar. Angesichts der auf Tagesbasis deutlich überkauften markttechnischen Situation und mit Blick auf das kurzfristig euphorische Anlegersentiment ist jedoch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Verschnaufpause von der jüngsten Rally zu unterstellen. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein Tagesschluss unterhalb der Kurslücke bei 13.188 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter 13.105-13.111 Punkte würde preisliche Bestätigungen für eine mindestens mehrtägige Korrekturphase liefern. In den Fokus würde dann die Supportzone bei 12.992-13.019 Punkten als mögliche nächste Auffangzone rücken. Darunter wäre ein fortgesetzter Abverkauf in Richtung 12.795-12.819 Punkte einzuplanen. Auf der Oberseite bedarf es nun eines nachhaltigen Anstiegs über 13.310 Punkte zur Generierung eines Anschlusskaufsignals mit nächsten potenziellen Zielen bei 13.370 Punkten und 13.443 Punkten. Darüber würde bereits das Rekordhoch bei 13.597 Punkten in unmittelbare Rufweite gelangen.