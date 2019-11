Die Aktie des im TecDAX notierten Chipherstellers Dialog Semiconductor (WKN: 927200) hatte im Juni vergangenen Jahres nach einem dynamischen Abverkauf ein 5-Jahres-Tief bei 12,44 EUR markiert. Hiervon ausgehend, etablierte der Wert einen übergeordneten Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Im Bereich einer wichtigen Ziel- und Widerstandszone ging er ab dem September dieses Jahres in eine Seitwärtsbewegung über. Die mittelfristige Trading-Range erstreckt sich von einem Konsolidierungstief bei 39,76 EUR bis zum verzeichneten 2-Jahres-Hoch bei 44,98 EUR. Innerhalb dieser Handelsspanne kam es in den vergangenen beiden Handelstagen jeweils zur Ausbildung von Inside Days. Das technische Bias ist noch neutral. Ein Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne könnte indes zeitnah erfolgen. Die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends würde entsprechend mit einem signifikanten Tagesschluss über der Marke von 44,98 EUR indiziert. Mögliche nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 47,91/48,21 EUR und 50,20-52,35 EUR. Ein Rutsch unter 39,76 EUR würde hingegen zunächst eine ausgeprägte Abwärtskorrektur in Richtung 34,54-36,53 EUR wahrscheinlich machen. Der längerfristige Aufwärtstrend würde dabei aus heutiger Sicht noch nicht in Frage gestellt.