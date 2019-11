Nächste Unterstützungen:

13.144

13.105-13.111

13.065

Nächste Widerstände:

13.301

13.370

13.443

Dank der erfolgten Erholungsbewegung konnte die als Unterstützung fungierende Kurslücke bei 13.204 Punkten auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden. An der technischen Ausgangslage ergeben sich somit gegenüber dem Vortag keine signifikanten Veränderungen. Die aktuelle Konsolidierung auf hohem Niveau dürfte sich zu einer deutlicheren Abwärtskorrektur entwickeln, falls es entweder zu einem Tagesschluss unter 13.188 Punkten oder einem Rutsch unter die Supportzone bei 13.105-13.111 Punkten kommt. In den Blick würde dann die Region 12.992-13.019 Punkte als mögliche nächste Haltezone rücken. Darunter wäre ein fortgesetzter Abverkauf in Richtung 12.795-12.819 Punkte einzuplanen. Auf der Oberseite wäre ein Tagesschluss über dem Hoch bei 13.301 Punkten zur Generierung eines Anschlusskaufsignals mit nächsten potenziellen Zielen bei 13.370 Punkten und 13.443 Punkten erforderlich. Darüber würde das Erreichen des Rekordhochs bei 13.597 Punkten aus dem Jahr 2018 zeitnah möglich.