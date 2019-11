Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte im Dezember 2017 nach mehrjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 41,36 EUR markiert. Anschließend bewegte sie sich übergeordnet südwärts. Im Bereich einer längerfristig bedeutsamen Unterstützungszone konnte sich der Wert im Januar stabilisieren und ausgehend vom dort notierten 2-Jahres-Tief bei 23,36 EUR einen Erholungstrend etablieren. Nach einer Korrektur bis knapp an die mittlerweile nach oben drehende 200-Tage-Linie startete im Oktober ein dynamischer Kursschub, der zur Überwindung der kritischen Widerstandszone bei rund 31 EUR führte. Damit komplettierte die Aktie einen längerfristigen Boden. Im gestrigen Handel reagierte das Papier auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem von hohem Volumen begleiteten kräftigen Kurssprung aus einer kurzfristigen Konsolidierung auf ein neues Jahreshoch. Die Bullen bleiben folglich am Ruder. Dies gilt für das kurzfristige Zeitfenster, solange kein Tagesschluss unter 32,91 EUR oder ein Rutsch unter 32,59 EUR erfolgt. Mit Blick auf die extrem überkaufte markttechnische Situation sowie das mit dem Hoch punktgenau erreichte 61,8%-Fibonacci-Retracement ist die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Konsolidierung indes erhöht, so dass Engagements auf der Long-Seite in erster Linie in Kursschwäche hinein interessant erscheinen. Potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite über 34,48 EUR lauten 36,37 EUR und 38,15 EUR. Mittelfristig ist ein Vorstoß in Richtung 39,98 EUR und 41,36 EUR vorstellbar. Sollte es zuvor zu einem Tagesschluss unter 32,91 EUR oder einem Rutsch unter 32,59 EUR kommen, würde zunächst eine Korrekturphase indiziert. Diese könnte den Wert in Richtung 31,36 EUR, 31,21 EUR oder 29,83-30,50 EUR zurückführen. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterboten wird, bleibt das längerfristig bullishe Bias ungefährdet.