Nächste Unterstützungen:

13.144

13.095-13.111

12.992

Nächste Widerstände:

13.301/13.308

13.370

13.443

Somit verbleibt der Index in einer kurzfristigen Konsolidierung auf hohem Niveau. Es bedarf eines signifikanten Tagesschlusses über der aktuellen Hürde bei 13.301/13.308 Punkten, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal im Rahmen des etablierten übergeordneten Aufwärtstrends zu erhalten. Potenzielle nächste Ziele darüber befinden sich bei 13.370 Punkten und 13.443 Punkten. Über der letztgenannten Marke würde ein zügiges Wiedersehen mit dem aus dem Jahr 2018 stammenden Rekordhoch bei 13.597 Punkten möglich. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unter 13.188 Punkten oder ein Rutsch unter das Konsolidierungstief bei 13.144 Punkten Warnsignale in Richtung einer deutlicheren Abwärtskorrektur senden. Nächste potenzielle Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 13.095-13.111 Punkten und 12.992 Punkten.