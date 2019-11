Die Bechtle-Aktie (WKN: 515870) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Nach einer im Mai gestarteten dreiwelligen Abwärtskorrektur an die 200-Tage-Linie befinden sich die Bullen wieder am Ruder. In der vergangenen Woche konnte die korrektive Abwärtstrendlinie vom Mai-Hoch überwunden werden. Im gestrigen Handel folgte in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen ein dynamischer und von hohem Volumen begleiteter Kursschub über das Hoch auf eine neue Rekordmarke. Dieses bullishe Anschlusskaufsignal bestätigte den übergeordneten Aufwärtstrend und rückt potenzielle nächste Ziele bei 117,95/120,85 EUR sowie 124,04-127,05 EUR ins Visier. Ein Tagesschluss unter 110,80 EUR sowie ein Rutsch unter 105,70 EUR würden nun Warnsignale für einen kurzfristigen Rücksetzer in Richtung der 100-EUR-Marke liefern. Mittelfristig kritisch für die Bullen würde es erst unterhalb der Supportzone bei 93,75-96,00 EUR.