Nächste Unterstützungen:

13.111-13.139

12.992

12.938-12.951

Nächste Widerstände:

13.237/13.244

13.301/13.308

13.443

Die kurzfristige technische Ausgangslage bleibt unverändert neutral. Der Index befindet sich in einer mehrtägigen Konsolidierung auf hohem Niveau unterhalb des am Dienstag verzeichneten Jahreshochs bei 13.308 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der mehrtägigen Spanne würde ein Signal für die Richtung des nächsten Bewegungsimpulses generieren. Nächster Widerstand lässt sich heute bei 13.237/13.244 Punkten ausmachen. Darüber würde die kritische Hürde bei 13.301/13.308 Punkten wieder in den Fokus rücken. Mit einem signifikanten Tagesschluss über dieser Hürde entstünde ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends mit potenziellen nächsten Zielen bei 13.370 Punkten und 13.443 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite ist die Zone 13.111-13.139 Punkte weiterhin als kritisch anzusehen. Darunter würde aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur mit möglichen nächsten Zielen bei 12.992 Punkten und 12.938-12.951 Punkten.