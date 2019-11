Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Abwärtstrend. Den bisherigen Tiefpunkt der Baisse sah das Papier im August bei 40,31 EUR. Diesem 6-Jahres-Tief folgte die Etablierung eines weiterhin intakten mittelfristigen Erholungstrends. Bei 54,50 EUR verzeichnete der Wert ein 6-Monats-Hoch und ging in eine seitwärts gerichtete Handelsspanne über. Am Donnerstag rutschte er schließlich unter die untere Begrenzung der Konsolidierung und befindet sich nun in einer deutlicheren Korrekturbewegung. Im Bereich der als Unterstützung fungierenden Kurslücke vom 24. Oktober formte er am Freitag eine Inverted-Hammer-Kerze im Tageschart. Es bedürfte eines höheren Tagesschlusses im heutigen Handel, um die notwendige Bestätigung für eine mögliche Erholungsbewegung in Richtung 52,05-52,97 EUR zu erhalten. Erst darüber würde die Wahrscheinlichkeit für eine fortgesetzte Korrektur in Richtung 48,70-49,49 EUR oder 46,92-47,41 EUR nennenswert sinken. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Unmittelbar bearishe Signale entstünden schließlich unter der Aufwärtstrendlinie bei aktuell 45,08 EUR sowie unterhalb des Reaktionstiefs bei 42,90 EUR. In diesem Fall müsste ein erneuter Test des Mehrjahrestiefs bei 40,31 EUR eingeplant werden. Kann sich der Anteilsschein hingegen spätestens oberhalb von 46,92-47,41 EUR stabilisieren, bleiben die Chancen für eine anschließende Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends gut. Ein prozyklisches Anschlusskaufsignal entstünde mit einem Tagesschluss über 54,50 EUR mit möglichem Ziel bei 60,00 EUR.