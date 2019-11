Nächste Unterstützungen:

13.111-13.139

12.992

12.938-12.951

Nächste Widerstände:

13.301/13.308

13.370

13.443

Die Entscheidung über die Richtung des nächsten relevanten Bewegungsimpulses wurde somit erneut vertagt. Der Index befindet sich im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Sowohl eine unmittelbare Fortsetzung der intakten übergeordneten Rally als auch der Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur sind vorstellbar. Innerhalb der Stauzone gestaltet sich die Ausgangslage neutral. Ein nachhaltiger Break über die aktuelle Hürde bei 13.301/13.308 Punkten würde entsprechend ein bullishes Anschlusssignal senden. Nächste potenzielle Ziele lauten dann 13.370 Punkte und 13.443 Punkte. Darüber würde das Rekordhoch aus dem Januar 2018 bei 13.597 Punkten in den unmittelbaren Fokus rücken. Weiterhin kritisch bleibt die Unterstützungszone bei 13.111-13.139 Punkten. Das darunter aktivierte Korrekturszenario spräche für fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 12.992 Punkte und 12.938-12.951 Punkte. Darunter wäre ein Abverkauf bis 12.795 Punkte oder 12.500-12.600 Punkte einzuplanen.