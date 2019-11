Nächste Unterstützungen:

13.111-13.138

12.992/13.017

12.938-12.951

Nächste Widerstände:

13.282-13.308

13.370

13.443

Das gestrige Kursgeschehen führte zu keiner Veränderung der technischen Ausgangslage. Weiterhin befindet sich der Index im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Sowohl eine unmittelbare Fortsetzung der intakten übergeordneten Rally als auch der Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur sind vorstellbar. Innerhalb der Stauzone ist die Situation neutral. Ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Hürde bei 13.282-13.308 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Nächste potenzielle Ziele liegen dann bei 13.370 Punkten und 13.443 Punkten. Darüber würde das Rekordhoch aus dem Januar 2018 bei 13.597 Punkten in den unmittelbaren Fokus rücken. Kritisch ist die Unterstützungszone bei 13.111-13.138 Punkten. Deren Unterschreitung würde das Korrekturszenario aktivieren mit möglichen nächsten Zielen bei 12.992 Punkten und 12.938-12.951 Punkten. Darunter wäre mit einem Abverkauf in Richtung 12.795 Punkte oder 12.500-12.600 Punkte zu rechnen.