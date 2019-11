Der DAX startete gestern schwungvoll in den Handel und stieg noch im Verlauf des Vormittags bis auf ein neues Jahreshoch bei 13.374 Punkten. Ausgehend vom dort befindlichen Widerstand, setzten kräftige Gewinnmitnahmen ein, die die Notierung bis auf ein in der letzten Handelsstunde verzeichnetes Tief bei 13.188 Punkten absacken ließen. Mit dem Schluss bei 13.221 Punkten verblieb auf Tagessicht ein kleines Plus von 14 Punkten.