Der Euro-Bund-Future bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach einer Trendbeschleunigung markierte der Zins-Kontrakt Mitte August ein Rekordhoch bei 176,87 Punkten. Seither befindet er sich im Korrekturmodus. Ausgehend vom am 8. November gesehenen 4-Monats-Tief bei 169,12 Punkten, initiierte der Wert eine Erholungsrally. Nach einer drei Tage andauernden Seitwärtskonsolidierung an einem kurzfristig relevanten Widerstand setzte er im gestrigen Handel mit einem Anstieg über 171,15 Punkte seinen Aufwärtstrend fort. Die Aussichten für eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung der mittelfristig relevanten Widerstandszone bei aktuell 171,90-172,18 Punkten sind gut, solange die Notierung nicht unter den kurzfristig bedeutsamen Support bei 170,55/170,74 Punkten rutscht. Es bedarf eines nachhaltigen Anstieges über 172,18 Punkte per Tagesschluss, um das technische Bild im Sinne einer möglichen Beendigung der mehrmonatigen Abwärtskorrektur aufzuhellen. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 173,31 Punkte und 174,97-175,62 Punkte. Unter 171,90 Punkten (Tagesschlusskursbasis) wäre hingegen zunächst ein erneuter Test der übergeordnet wichtigen Unterstützungszone bei derzeit 168,45-169,40 Punkten zu favorisieren.