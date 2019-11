Der Austral-Dollar weist gegenüber dem US-Dollar ausgehend vom im Jahr 2011 markierten Rekordhoch bei 1,1083 USD einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Anfang Oktober sah das Währungspaar bei 0,6671 USD den bisherigen Tiefpunkt dieser Baisse. Von diesem 10-Jahres-Tief konnte sich die Notierung deutlich erholen und dabei das Zwischenhoch vom September kurzzeitig und geringfügig überwinden. Sie scheiterte jedoch an der knapp darüber befindlichen Abwärtstrendlinie vom Hoch aus dem Dezember 2018 und prallte daran ab. Anschließend übernahmen die Bären wieder das Ruder und drückten den Kurs unter die Erholungstrendlinie vom Oktober-Tief. Das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 0,6770 USD wirkte zuletzt als Support und leitete eine mehrtägige Stabilisierung ein. Das kurzfristige technische Bias ist neutral zu werten. Ein Rutsch unter 0,6770 USD würde ein Anschlussverkaufssignal generieren und fortgesetzte Abgaben in Richtung 0,6747 USD, 0,6711 USD und 0,6671 USD nahelegen. Darunter wäre eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends zu favorisieren. Aus dem ultralangfristigen Chartbild lässt sich in diesem Fall erst bei 0,6007-0,6244 USD eine historische Unterstützungszone ausmachen. Gelänge hingegen in den kommenden Tagen ein dynamischer Anstieg über das Hoch der mehrtägigen Handelsspanne bei 0,6834 USD, wäre eine erneute Bullenattacke in Richtung der mittelfristig kritischen Widerstandszone bei 0,6877-0,6930 USD zu erwarten. Ein nachhaltiger Break über diese Zone würde eine signifikante Aufhellung des technischen Bildes zur Folge haben. Auf Sicht mehrerer Wochen könnte in diesem Fall die Hürde bei 0,7077 USD angesteuert werden.