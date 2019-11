Nächste Unterstützungen:

13.108/13.111

13.081

13.044

Nächste Widerstände:

13.170-13.188

13.209-13.223

13.303/13.308

Übergeordnet befindet sich der Index in einem korrektiven Abwärtstrend vom am Dienstag notierten Jahreshoch bei 13.374 Punkten. Nächste Widerstände lassen sich bei 13.170-13.188 Punkten und 13.209-13.223 Punkten ausmachen. Ein deutlicher Anstieg über die letztgenannte Zone per Stundenschluss ist erforderlich, um eine Aufhellung der technischen Ausgangslage zu bewirken. Im Erfolgsfall könnte der Widerstand bei 13.303/13.308 Punkten oder das Hoch bei 13.374 Punkten erneut angesteuert werden. Unterstützt ist die Notierung heute als Nächstes bei 13.108/13.111 Punkten, 13.081 Punkten und 13.044 Punkten. Darunter würde der Abwärtstrend bestätigt und es wäre ein Schließen der Kurslücke bei 12.992 Punkten zu erwarten.