Die Aktie von Morphosys (WKN: 663200) hatte im Juli 2018 ein Mehrjahreshoch bei 124,90 EUR markiert. Im Rahmen des ganz langfristigen Aufwärtstrends etablierte der Wert anschließend eine weiterhin intakte Seitwärtskorrekturbewegung, die nach unten hin durch das im Oktober vergangenen Jahres verzeichnete Korrekturtief bei 76,45 EUR abgegrenzt wird. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild kam es unterhalb des im Juni dieses Jahres bei 114,70 EUR gesehenen Rallyhochs zu einer Abwärtsbewegung, in der der vorausgegangene dynamische Kursschub korrigiert wurde. Im Dunstkreis der 200-Tage-Linie gelang dem Papier des Biotech-Unternehmens die Stabilisierung. Nach der Veröffentlichung positiver Studienergebnisse zu einem Wirkstoffkandidaten folgte schließlich in der vergangenen Woche der Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie bis auf ein 10-Wochen-Hoch bei 107,90 EUR. Seit drei Handelstagen konsolidiert die Aktie den dynamischen Kursschub. Dieser Pullback kann sich noch in Richtung 100,50-101,50 EUR ausdehnen, ohne dass die bullishe Aussage des erfolgten Ausbruches gefährdet würde. Ein Tagesschluss unterhalb dieser Supportzone würde hingegen ein Warnsignal für einen nochmaligen Rutsch in Richtung 93,95-95,63 EUR darstellen. Eine Verletzung der letztgenannten Zone würde schließlich auch das mittelfristige Chartbild eintrüben mit nächstem Ziel bei 89,00-90,65 EUR. Für ein prozyklisches Anschlusskaufsignal bedarf es nun eines Anstieges per Tagesschluss über 107,90 EUR. Das sich aus dem jüngsten Ausbruch ergebende potenzielle Kursziel lässt sich bei 113-115 EUR ausmachen.