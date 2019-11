Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich nach einem nachrichtenarmen Handel mit Kursgewinnen in das Wochenende. Für den DAX ging es um 0,19 Prozent nach oben auf 13.164 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,23 und 0,58 Prozent. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Im DAX wechselten 74,7 Millionen Aktien (Vortag: 74,5) im Wert von 3,43 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,50) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Technologie, Automobile und Banken. Schwach im Markt lagen hingegen Chemiewerte, Konsumtitel und Medienwerte. Daimler gewann an der DAX-Spitze ohne Nachrichten 1,95 Prozent hinzu. Infineon und Fresenius SE folgten mit Kursgewinnen von 1,64 respektive 1,30 Prozent. Beiersdorf verlor als schwächster Wert 0,86 Prozent. Linde und Munich Re büßten 0,74 und 0,62 Prozent ein.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,39 Prozent fester bei 27.876 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte um 0,07 Prozent auf 8.272 Punkte. 57 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 66 Prozent. 60 neuen 52-Wochen-Hochs standen 37 neuen Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Finanzwerte und zyklische Konsumwerte die Nase vorne. Am deutlichsten fielen die Verluste bei Immobilienwerten und Energietiteln aus. Die Tesla-Aktie stand mit einem Kursrutsch um 6,14 Prozent im Blickpunkt. Der Elektroautobauer hatte einen Pickup-Truck als neuestes Modell präsentiert.

Am Devisenmarkt profitierte der US-Dollar von besser als erwarteten Konjunkturdaten. Der Dollar-Index stieg um 0,32 Prozent auf ein Wochenhoch bei 98,26 Punkten. EUR/USD sackte um 0,36 Prozent auf ein Wochentief bei 1,1018 USD ab. Charttechnisch scheiterte das Währungspaar an der Überwindung der deckelnden 100-Tage-Linie.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 0,45 Prozent auf 418,93 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich belastet von Nachfragesorgen um 0,91 Prozent auf 63,39 USD. Der Preis für US-Erdgas haussierte um 3,82 Prozent auf ein Wochenhoch bei 2,67 USD. Comex-Kupfer gewann 0,93 Prozent auf 2,65 USD hinzu. Gold handelte unverändert bei 1.464 USD (1.327 EUR). Silber und Platin gaben um 0,38 beziehungsweise 2,71 Prozent nach. Palladium konnte hingegen um 0,66 Prozent auf 1.743 USD zulegen.

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,35 Prozent nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um vier Basispunkte auf minus 0,37 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,32 Prozent fester bei 171,24 Punkten. Belastend für die Kurse wirkte eine überraschend eingetrübte Unternehmensstimmung in der Eurozone. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 1,77 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh ganz überwiegend nordwärts. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,61 Prozent auf 164,83 Punkte. Besonders deutliche Aufschläge waren in Hongkong zu beobachten. Dort beflügelte der erdrutschartige Wahlsieg der Pro-Demokratie-Bewegung bei den Kommunalwahlen.

Heute steht von der Makroseite der ifo-Geschäftsklimaindex für November im Fokus. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg des Frühindikators von zuvor 94,6 auf 95,1 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Encavis und Gesco.