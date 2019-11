Der DAX startete am Freitag freundlich in den Handel und konnte in der ersten Handelsstunde bis auf ein 3-Tages-Hoch bei 13.245 Punkten ansteigen. Diesem Kursschub folgte ein zügiger Rutsch bis auf ein Tief bei 13.121 Punkten, bevor eine bullishe Kerze im Stundenchart am Nachmittag einen erneuten Aufwärtsschub bis auf 13.195 Punkte einleitete.