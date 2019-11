Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte unterhalb des Mehrjahreshochs vom Juli 2017 bei 27,07 EUR eine langfristige Topbildung vollzogen und befindet sich seither in einem intakten übergeordneten Abwärtstrend. Ausgehend vom im August verzeichneten 16-Jahres-Tief bei 9,25 EUR, setzte eine Erholungsrally ein, die die Notierung über die 200-Tage-Linie sowie den wichtigen Horizontalwiderstand bei 13,30 EUR beförderte. Bereits bei 13,95 EUR ging den Bullen jedoch die Luft aus. Nach der Ausbildung einer kurzfristigen Kopf-Schulter-Formation rutschte der Wert in der vergangenen Woche wieder dynamisch und begleitet von hohem Handelsvolumen unter die fallende 200-Tage-Linie sowie das letzte Konsolidierungstief. Die Perspektiven für eine bedeutende Bodenbildung haben sich damit deutlich eingetrübt. Kurzfristig könnte die nahezu erreichte Supportzone bei 11,05-11,23 EUR den Ausgangspunkt für eine Gegenbewegung in Richtung 12,11-12,30 EUR bilden. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der darüber befindlichen Hürde bei 12,84-13,01 EUR per Tagesschluss käme es zu einer nennenswerten Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage. Zur Generierung eines bullishen Signals im mittel- bis langfristigen Zeitfenster bedürfte es eines Breaks der breiten Widerstandszone bei 13,95-14,47 EUR. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Supports und potenzielle Ziele unter 11,05 EUR bei 10,59 EUR, 10,22 EUR, 9,55 EUR und 9,25 EUR ausmachen.