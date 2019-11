Nächste Unterstützungen:

13.194-13.210

13.108-13.121

13.044

Nächste Widerstände:

13.259/13.269

13.303/13.308

13.374

Die Erholungsbewegung vom am Donnerstag bei 13.044 Punkten markierten Korrekturtief bleibt intakt. Auf der Oberseite deckelt derzeit die Widerstandszone bei 13.259/13.269 Punkten weitere Kursavancen. Ein Anstieg darüber wäre als bullishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 13.303/13.308 Punkten und 13.374 Punkten zu werten. Erst ein Tagesschluss über der letztgenannten Marke liefert ein Indiz für die unmittelbare Fortsetzung des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends mit Ziel Rekordhoch bei 13.597 Punkten. Rutscht der Index heute per Stundenschluss unter den aktuellen Support bei 13.194-13.210 Punkten, würden die Bereiche 13.108-13.121 Punkte und 13.044 Punkte in den Fokus rücken. Unterhalb der letztgenannten Marke entstünde das Signal für eine Fortsetzung der bei 13.374 Punkten gestarteten Abwärtskorrektur mit nächsten potenziellen Zielen bei 12.992 Punkten und 12.795-12.819 Punkten.