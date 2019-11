Nächste Unterstützungen:

13.263

13.236

13.194-13.219

Nächste Widerstände:

13.308/13.315

13.374

13.443

Die Ziel- und Widerstandszone bei 13.303/13.308 Punkten konnte nicht nachhaltig überwunden werden. Solange kein Stundenschluss über der Hürde bei nun 13.308/13.315 Punkten gelingt, muss eine zweite Abwärtswelle nach dem Abprall eingeplant werden. Ein Rutsch unter 13.263 Punkte – insbesondere per Stundenschluss – würde hierfür eine Bestätigung liefern. Potenzielle Korrekturziele lauten in diesem Fall 13.236 Punkte und 13.194-13.219 Punkte. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild beginnen einzutrüben. Oberhalb von 13.315 Punkten würde das nächste Kursziel bei 13.374 Punkten wieder in den unmittelbaren Fokus rücken. Erst ein Tagesschluss über der letztgenannten Marke liefert ein Indiz für die unmittelbare Fortsetzung des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends mit Ziel Rekordhoch bei 13.597 Punkten und Zwischenziel 13.443 Punkte.