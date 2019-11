Die Cancom-Aktie (WKN: 541910) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild hatte die im Januar dieses Jahres gestartete Impulswelle die Notierung bis auf ein im September verzeichnetes Rekordhoch bei 56,60 EUR befördert. Nach einer mehrwöchigen Korrektur, die sich oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie und des 38,2%-Fibonacci-Retracements abspielte, dominierten zuletzt wieder die Bullen das Kursgeschehen. Im gestrigen Handel stieg der Wert knapp über einen wichtigen Kreuzwiderstand bei 54,00-54,10 EUR. Erweist sich dieser Ausbruch in den kommenden Handelstagen als nachhaltig, winken fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 56,60 EUR und anschließend 59,51/60,69 EUR. Auf der Unterseite verfügt die Aktie über eine kritische Supportzone bei 50,40 EUR. Darunter müsste ein nochmaliger Rutsch in Richtung 45,40-46,29 EUR fest eingeplant werden. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer deutlichen Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.