Der DAX rutschte gestern in der ersten Handelsstunde unter die kurzfristig relevante Unterstützung bei 13.263 Punkten und signalisierte damit eine zweite Abwärtswelle vom am Vortag verzeichneten Hoch bei 13.315 Punkten. Im Bereich der Ziel- und Unterstützungszone bei 13.194-13.219 Punkten konnte er sich schließlich stabilisieren und bewegte sich bis zum Schluss in einer engen Seitwärtsrange.