Die Apple-Aktie (WKN: 865985) weist ausgehend von einem im Jahr 2009 markierten zyklischen Tief bei 11,17 USD einen langfristigen Aufwärtstrend auf. Am 3. Oktober vergangenen Jahres markierte das Papier des Technologieriesen ein Allzeithoch bei 233,47 USD. Anschließend komplettierte es eine mittelfristige Umkehrformation und ging in eine dynamische Korrektur über. Bis auf ein 21-Monats-Tief bei 142,00 USD sackte die Notierung ab, bevor Anfang des Jahres eine Rally startete. Zuletzt zeigte der Wert eine kurzfristige Konsolidierung unterhalb des Verlaufshochs bei 226,42 USD und oberhalb der Kurslücke bei 216,78 USD. Im gestrigen Handel konnte er eine kurzfristige Abwärtstrendlinie dynamisch überwinden und dabei ein 3-Wochen-Hoch markieren. Das kurzfristige technische Bias bleibt konstruktiv, solange kein Tagesschluss unter 216,78 USD stattfindet. Ein Break über 226,42 USD würde ein Anschlusskaufsignal generieren und die Bestmarke bei 233,47 USD wieder in den charttechnischen Fokus rücken. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Hürde könnte weiteres mittelfristiges Potenzial in Richtung 258 USD eröffnen. Unterhalb des Supports bei 216,78-217,99 USD wäre hingegen zunächst eine deutlichere Abwärtskorrektur zu favorisieren. Mögliche Ziele lauten in diesem Fall 209,48-212,86 USD und 192,58 USD. Erst darunter würde der mittelfristige Aufwärtstrend gebrochen.