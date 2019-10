Zum Wochenauftakt konnte der deutsche Aktienmarkt Kursgewinne verbuchen. Für den Leitindex DAX ging es um 0,38 Prozent nach oben auf 12.428 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,20 Prozent auf 25.887 Punkte vor. Gegen den Trend verlor der TecDAX 0,29 Prozent auf 2.814 Zähler. In den drei genannten Indizes gab es 60 Gewinner und 37 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich dabei jedoch die Waage. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 70,1 Millionen Aktien (Vortag: 66,1) im Wert von 2,91 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,61). Stärkste Sektoren waren Transport (+1,61%), Bau (+1,28%) und Chemie (+0,98%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Rohstoffe (-0,70%), Banken (-0,66%) sowie Pharma & Healthcare (-0,43%). Als Spitzenreiter im DAX stieg Lufthansa um 2,10 Prozent. Deutsche Post und Covestro notierten 1,50 und 1,36 Prozent fester. Fresenius SE gab am Indexende um 2,42 Prozent nach. Wirecard und Deutsche Bank büßten 2,10 und 0,83 Prozent ein.

An der Wall Street verzeichnete der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke ein Plus von 0,36 Prozent bei 26.917 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gewann 0,88 Prozent hinzu auf 7.749 Zähler. 55 Prozent der Werte an der NYSE endeten mit Aufschlägen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Es gab 110 neue 52-Wochen-Hochs und 27 neue Tiefs. Alle Sektoren bis auf Energie und Finanzen konnten zulegen. Am kräftigsten nach oben ging es mit den Technologiewerten und mit Healthcare.

Am Devisenmarkt blieb der US-Dollar im Rallymodus. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,27 Prozent fester auf einem 2-Jahres-Hoch bei 99,39 Punkten. Der Euro wurde von schwachen Inflationsdaten aus Deutschland belastet. EUR/USD fiel um 0,38 Prozent auf ein 2-Jahres-Tief bei 1,0898 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise fiel um 1,46 Prozent auf 403,61 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 2,64 Prozent auf 59,43 USD. Der Preis für US-Erdgas rutschte um 3,29 Prozent auf 2,33 USD ab. Comex-Kupfer notierte 0,94 Prozent tiefer bei 2,57 USD. Gold gab um 1,84 Prozent auf ein 8-Wochen-Tief bei 1.479 USD nach und verletzte damit eine wichtige technische Unterstützungszone. In Euro verblieb der Goldpreis mit einem Stand von 1.351 EUR innerhalb der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Silber und Platin verzeichneten kräftige Verluste von 3,41 und 5,30 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,56 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um einen Basispunkt auf minus 0,58 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future schloss einen Tick tiefer bei 174,26 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes notierte einen Basispunkt tiefer bei 1,68 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,43 Prozent auf 157,06 Punkte. Die Börsen in China und Hongkong blieben feiertagsbedingt geschlossen. Die australische Notenbank RBA senkte wie erwartet den Leitzins das dritte Mal innerhalb von 5 Monaten um 25 Basispunkte auf ein Rekordtief bei 0,75 Prozent. Zugleich signalisierte sie die Bereitschaft, ihre Geldpolitik falls erforderlich weiter zu lockern.

Heute stehen von der Makroseite die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, die Verbraucherpreise für die Eurozone sowie der ISM-Index für die US-Industrie im Fokus. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf die Deutsche Post mit der Veröffentlichung der Strategie 2025.