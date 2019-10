Nächste Unterstützungen:

12.411

12.347-12.360

12.306/12.313

Nächste Widerstände:

12.441

12.460-12.494

12.600

Der DAX konnte gestern seinen bei 12.142 Punkten gestarteten Erholungstrend fortsetzen. Nach der Markierung eines Tagestiefs bei 12.347 Punkten in der ersten Handelsstunde arbeitete er sich bis auf ein im späten Geschäft notiertes 5-Tages-Hoch bei 12.441 Punkten hinauf.

Der Weg des geringsten Widerstands weist weiterhin aufwärts. Ein Anstieg über das gestrige Hoch würde bereits die letzte verbliebene Zielzone bei 12.460-12.494 Punkten in den Blick rücken. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Ausbruch über die kritische Hürde bei 12.494 Punkten per Tagesschluss gelingt. Im Erfolgsfall entstünde ein Signal für eine Fortsetzung des im August gestarteten mittelfristigen Aufwärtstrends in Richtung zunächst 12.600 Punkte und 12.656 Punkte. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 12.411 Punkten und 12.347-12.360 Punkten. Unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das ganz kurzfristige Chartbild bereits leicht eintrüben und es wäre ein Rücksetzer bis 12.306/12.313 Punkte oder 12.258-12.271 Punkte einzuplanen.