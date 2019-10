Die Aktie von CompuGroup Medical (WKN: 543730) hatte im Juli dieses Jahres ein Rekordhoch bei 74,80 EUR markiert. Anschließend startete eine dynamische Abwärtskorrektur, die die Notierung bis auf ein im September erreichtes 7-Monats-Tief bei 46,46 EUR absacken ließ. Die nachfolgende Kurserholung beförderte den Wert zurück bis an die zuvor unterschrittene und noch steigende 200-Tage-Linie. Zusammen mit der fallenden 50-Tage-Linie bildet diese aktuell ein Widerstandscluster, an dessen Überwindung die Aktie am Mittwoch scheiterte und dabei eine Bearish-Engulfing-Kerze im Tageschart ausbildete. Kurzfristig bleibt der Anteilsschein noch im Konsolidierungsmodus. Eine deutlichere Eintrübung des technischen Bildes ergäbe sich mit einem signifikanten Tagesschluss unter der nächsten Supportzone bei 52,73-53,20 EUR. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 50,33 EUR und 46,46 EUR müssten dann eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss über dem 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 57,29 EUR ein Indiz für eine weitere Erholungswelle in Richtung 60,63 EUR und eventuell 62,45-67,35 EUR liefern.