Nächste Unterstützungen:

11.925

11.854-11.882

11.737-11.759

Nächste Widerstände:

12.060

12.111-12.144

12.211-12.284

Der Index befindet sich damit im Korrekturmodus bezogen auf den im August bei 11.266 Punkten gestarteten Aufwärtstrend. Mit Blick auf den Tageschart (hier nicht abgebildet) wurden die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 50 Tage unterschritten) und es sollte ein Test der breiten Unterstützungszone bei 11.737-11.853 Punkten eingeplant werden. Erst darunter würde sich auch das mittelfristige Chartbild beginnen einzutrüben. Zur Generierung eines prozyklischen Kaufsignals in diesem Zeitfenster bedürfte es weiterhin eines nachhaltigen Anstiegs über die Widerstandszone bei 12.494/12.497 Punkten. Aus Sicht des Stundencharts wurde mit dem Tief bei 11.925 Punkten die Kurslücke vom 4. September punktgenau erreicht. Die extrem überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren ermöglicht an dieser Unterstützung einen Stabilisierungs- oder Erholungsansatz. Potenzielle nächste Widerstände und Erholungsziele befinden sich bei 12.060 Punkten und 12.111-12.144 Punkten. Darüber wäre eine ausgedehnte Erholung in Richtung 12.211-12.284 Punkten vorstellbar. Erst darüber käme es zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen technischen Bildes.