Der Austral-Dollar weist gegenüber dem US-Dollar ausgehend vom im Jahr 2011 markierten Rekordhoch bei 1,1083 USD einen langfristigen Abwärtstrend auf. Im Januar 2016 hatte die Notierung von einem Verlaufstief bei 0,6827 USD aus eine zyklische Zwischenrally gestartet, die bis auf im Januar vergangenen Jahres gesehene 0,8136 USD hinaufführte. Seither dominieren wieder die Bären das Kursgeschehen. Derzeit versucht sich der „Aussie“ oberhalb eines erreichten 10-Jahres-Tiefs bei 0,6671 USD zu stabilisieren. Auf der Oberseite deckelt die Widerstandszone 0,6756-0,6783 USD weitere Kursavancen. Gelänge in den kommenden Tagen ein Break über diese Hürde, würde eine ausgedehnte Erholung in Richtung 0,6809/0,6813 USD und 0,6877/0,6895 USD möglich. Erst über der letztgenannten Hürde käme es zu einer Verbesserung des mittelfristigen Chartbildes. Darüber würde als Nächstes das Ziel- und Widerstandscluster bei 0,6955-0,6982 USD in den Fokus rücken, wo sich derzeit auch eine mehrmonatige Abwärtstrendlinie sowie die fallende 200-Tage-Linie befinden. Nächste Unterstützungen lauten 0,6711 USD und 0,6661-0,6688 USD. Darunter wäre eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends zu favorisieren. Aus dem ultralangfristigen Chartbild lässt sich in diesem Fall erst bei 0,6007-0,6244 USD eine historische Unterstützungszone ausmachen.