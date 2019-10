Der Euro-Bund-Future bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach einer Trendbeschleunigung markierte der Zins-Kontrakt Mitte August ein Rekordhoch bei 176,87 Punkten. Seither befindet er sich im Korrekturmodus. Im gestrigen Handel rutschte er dynamisch unter die gleitende Durchschnittslinie der vergangenen 20 Tage, die untere Begrenzung einer mehrtägigen Stauzone sowie die mittelfristige Aufwärtstrendlinie vom April-Tief. Dieses bearishe Signal legt eine Fortsetzung der Kursschwäche mit neuen Verlaufstiefs nahe. Nächste potenzielle Ziele und Unterstützungen lassen sich bei 172,08/172,18 Punkten und 171,25/171,67 Punkten ausmachen. Das Primärziel der Abwärtswelle befindet sich bei 170,29 Punkten. Darunter wäre eine Ausdehnung in Richtung 168,45 Punkte einzuplanen. Eine mögliche Gegenbewegung würde bei 173,31-173,84 Punkten auf nächsten Widerstand treffen. Erst ein Anstieg über die darüber liegende Hürde bei 174,43-174,97 Punkten negiert das kurzfristig bearishe Bias und rückt das Rekordhoch wieder unmittelbar in den Fokus.