Nach einer schwächeren Eröffnung und der Markierung eines Tiefs bei 12.029 Punkten in der ersten Handelsstunde konnte der DAX gestern seinen Erholungstrend fortsetzen. In zwei Wellen schraubte er sich bis auf ein in der letzten Stunde notiertes 5-Tages-Hoch bei 12.203 Punkten hinauf. An der dort befindlichen Widerstandszone setzten moderate Gewinnmitnahmen ein.