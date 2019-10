Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) hatte im April 2015 ein Rekordhoch bei 146,45 EUR markiert und war anschließend in einen Bärenmarkt übergegangen. Nach dem Erreichen eines zyklischen Tiefs im Mai 2016 bei 83,45 EUR startete ein Bullenmarkt, der bis auf ein im Juni 2017 gesehenes Hoch bei 123,90 EUR hinaufführte. Seither befanden sich die Bären wieder am Ruder. Im Bereich der Rückkehrlinie des vom Rekordhoch ausgehenden Abwärtstrendkanals markierte der Wert schließlich im Juni ein 7-Jahres-Tief bei 52,02 EUR und konnte von dort eine dynamische Erholungsrally initiieren, die zum Bruch einer längerfristigen Abwärtstrendlinie führte. Ausgehend vom Rallyhoch bei 70,04 EUR, befindet er sich seit einigen Wochen in einer Korrekturphase. Dabei rutschte er am Mittwoch vergangener Woche unter die im August überwundene 200-Tage-Linie und einen wichtigen Horizontalsupport. Am Freitag zeigte der Anteilsschein eine kräftige Erholung bis an das ehemalige Unterstützungscluster und formte dabei sowohl einen Inside Day als auch eine Bullish-Harami-Kerze im Tageschart. Gelänge nun ein nachhaltiger Anstieg über den aktuellen Widerstandsbereich bei 62,33-62,89 EUR, insbesondere per Tagesschluss, entstünde ein Signal für eine fortgesetzte Erholung in Richtung 64,40-65,27 EUR. Erst darüber würde ein erstes Indiz für ein mögliches Ende der mehrwöchigen Korrekturphase entstehen. Die Überwindung des dann im Blick stehenden zentralen Widerstandsbereichs bei derzeit 69,50-70,04 EUR wäre schließlich erforderlich, um im langfristigen Chartbild eine Bodenbildung abzuschließen. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter das Wochentief bei 60,62 EUR unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 58,34-58,92 EUR mit sich bringen. Die nachhaltige Verletzung dieser Zone würde die Chancen auf ein zeitnahes Gelingen eines langfristigen Bodens deutlich reduzieren. Unter dem Reaktionstief bei 55,40 EUR würde schließlich bereits wieder das Mehrjahrestief bei 52,02 EUR als mögliches Ziel in den Blick rücken.