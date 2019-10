Der DAX setzte am Freitag seinen Abwärtstrend bis auf ein am Vormittag verzeichnetes 4-Wochen-Tief bei 11.879 Punkten fort. Dort startete eine Erholungsrally. Diese beförderte den Index in zwei Aufwärtswellen bis auf ein zum Handelsschluss erreichtes Tageshoch bei 12.013 Punkten.