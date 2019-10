Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) hatte nach mehrjähriger dynamischer Hausse im Juni vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 423,21 USD markiert und war anschließend in eine ausgeprägte Korrekturphase übergegangen. Die Notierung rutschte dabei bis auf ein im vergangenen Dezember gesehenes Tief bei 231,23 USD. Nach einer anschließenden Rally bis auf 385,99 USD etablierte der Wert eine Stauzone, deren bearishe Auflösung im Juli ein Verkaufssignal lieferte. Der nachfolgende Kursrutsch führte ihn bis auf ein am 24. September notiertes Jahrestief bei 252,28 USD zurück. Hiervon ausgehend, startete eine Erholungsbewegung, die weiterhin intakt ist. Im gestrigen Handel erreichte er dabei ein kurzfristig bedeutsames Widerstandscluster. Gelingt nun ein Tagesschluss über 276,93 USD, würde eine Ausdehnung des Aufwärtstrends in Richtung zunächst 283,40/283,55 USD und 289,24 USD möglich. Zur Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es eines nachhaltigen Anstiegs über die Widerstandszone bei 299,15-302,89 USD. Im Erfolgsfall könnte der Anteilsschein dann die Hürden bei 316,64-318,52 USD und eventuell 332,65-335,14 USD ins Visier nehmen. Auf der Unterseite richtet sich der Blick aktuell auf die Supportzone bei 257,01-258,36 USD. Darunter sowie unter 252,28 USD entstünden bearishe Anschlusssignale. Ein fortgesetzter Abschwung in Richtung 231,23 USD sollte dann eingeplant werden.