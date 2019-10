Die ADR-Aktie der Alibaba Group Holding (WKN: A117ME) hatte ausgehend vom zyklischen Tief im Jahr 2015 bei 57,20 USD nach der Komplettierung eines Doppelbodens einen langfristigen Aufwärtstrend etabliert. Die Rally beförderte das Papier des chinesischen IT-Konzerns bis auf ein im Juni vergangenen Jahres notiertes Rekordhoch bei 211,70 USD. Einer kräftigen Abwärtskorrektur bis auf 129,77 USD folgten die Ausbildung eines mehrmonatigen Doppelbodens und ein Kursaufschwung bis auf ein Anfang Mai erzieltes Hoch bei 195,72 USD. Die dort einsetzende scharfe Abwärtskorrektur ließ die Notierung bis auf 147,95 USD absacken, bevor im Juni ein weiterhin intakter Erholungstrend startete. Der adynamische Aufwärtstrend traf schließlich im Bereich der Rückkehrlinie des Trendkanals bei 184,13 USD auf Widerstand. Der kurzfristige Trend ist seither abwärtsgerichtet. Nach einem Pullback an die Widerstandszone bei aktuell 169,74-173,35 USD rutschte der Wert im gestrigen Handel bis an das in der Vorwoche notierte Verlaufstief bei 161,90 USD. Ein Tagesschluss darunter würde fortgesetzte Abgaben an die mittelfristige Trendlinie bei derzeit 155,75 USD nahelegen. Deren nachhaltige Verletzung sowie ein Unterschreiten des August-Tiefs bei 151,85 USD würden schließlich auch bearishe Signale im übergeordneten Chartbild liefern. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen lauten dann 147,95 USD, 142,02 USD, 136,36 USD und 129,77 USD. Nächster Widerstand befindet sich bei 167,21 USD. Darüber würde die kurzfristig kritische Hürde bei 169,74-173,35 USD wieder in den Fokus rücken. Es bedarf eines Tagesschlusskurses darüber, um das technische Bild aufzuhellen und mögliche Ziele bei 177,47-179,88 USD und 184,13-185,50 USD zu aktivieren.