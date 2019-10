Nächste Unterstützungen:

12.359-12.397

12.270-12.299

12.203-12.222

Nächste Widerstände:

12.497-12.525

12.600

12.656

Mit dem Schlusskurs bei 12.487 Punkten konnte der am Freitag erfolgte Ausbruch über die wichtige Hürde bei 12.497 Punkten nicht bestätigt werden. Das ganz kurzfristige Bild gestaltet sich heute neutral. Es bedarf eines Anstieges über die aktuelle Widerstandszone bei 12.497-12.525 Punkten per Stundenschluss, um eine unmittelbare Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung zunächst 12.600 Punkte und 12.656 Punkte wahrscheinlich zu machen. Darüber entstünde der Hinweis auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends vom Dezember-Tief in Richtung 12.887 Punkte und 13.000-13.204 Punkte. Unterstützt ist der Index heute bei 12.359-12.397 Punkten. Ein Rutsch unter diese Zone würde den Übergang der laufenden Verschnaufpause in eine deutlichere Abwärtskorrektur indizieren. Nächste Ziele auf der Unterseite lauten dann 12.270-12.299 Punkte und 12.203-12.222 Punkte.