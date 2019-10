Nächste Unterstützungen:

12.590

12.492-12.528

12.388-12.396

Nächste Widerstände:

12.656/12.682

12.705

12.733-12.739

Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 12.656 Punkten per Tagesschluss gelingt. Im Erfolgsfall würde die Fortsetzung des im Dezember gestarteten Aufwärtstrends signalisiert. Unter Sentimentgesichtspunkten sowie mit Blick auf die Saisonalität sind die Aussichten für einen weiteren Kursaufschwung in den kommenden Wochen bis Monaten günstig. Kurzfristig erscheint die Rückschlaggefahr angesichts der überkauften markttechnischen Situation jedoch erhöht. Aus dem Stundenchart ergibt sich heute ein nächster Support bei 12.590 Punkten. Darunter wäre eine Korrekturbewegung in Richtung der kurzfristig bedeutenderen Unterstützungszonen bei 12.492-12.528 Punkten und 12.388-12.396 Punkten einzuplanen. Ein signifikanter Anstieg über 12.656/12.682 Punkte würde nächste Hürden bei 12.705 Punkten und 12.733-12.739 Punkten unmittelbar in den Blick rücken. Primärziele befänden sich dann bei 12.887 Punkten und 13.000-13.204 Punkten.