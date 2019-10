Gestützt von der anhaltenden Hoffnung auf eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU im Brexit-Streit, überwogen zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt. Der DAX endete nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Jahreshochs 0,31 Prozent fester bei 12.670 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich um 0,12 Prozent auf 25.950 Punkte. Für den TecDAX ging es hingegen um 0,14 Prozent nach unten auf 2.802 Zähler. In den genannten drei Indizes gab es 59 Gewinner und 39 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 99,5 Millionen Aktien (Vortag: 94,2) im Wert von 4,39 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,60). Stärkste Sektoren waren Automobilwerte, Rohstofftitel und Einzelhandelswerte. Am schwächsten tendierten Technologiewerte, Konsumtitel und Medienwerte. Volkswagen belegte mit einem Plus von 3,12 Prozent ohne Nachrichten die DAX-Spitze. Auch sonst waren vor allem zyklische Titel gesucht. Nach Gewinnmitnahmen hielt die Aktie der Deutschen Börse die rote Laterne im Leitindex mit einem Abschlag von 2,33 Prozent. Im MDAX profitierte Thyssenkrupp von der Spekulation auf einen Verkauf der Aufzugssparte und haussierte um 4,64 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial belastet von enttäuschend schwachen Einzelhandelsdaten 0,08 Prozent tiefer bei 27.002 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,28 Prozent auf 7.920 Zähler. 50 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen, 46 Prozent endeten mit Abschlägen. 112 neuen 52-Wochen-Hochs standen 35 neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren vor allem zyklische Konsumwerte (Consumer Discretionary) und Versorger gesucht. Deutlich abwärts ging es derweil trotz steigender Ölpreise mit den Energiewerten sowie mit Technologietiteln.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar nach schwachen Einzelhandelsdaten seinen Kursabschwung fort. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,32 Prozent tiefer bei 97,99 Punkten. Sowohl der Euro als auch das Pfund Sterling profitierten von der Hoffnung auf eine Einigung im Brexit-Streit. EUR/USD überwand die zuletzt deckelnde 50-Tage-Linie und kletterte um 0,39 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 1,1075 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise stieg um 0,48 Prozent auf 405,32 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 1,11 Prozent auf 59,39 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte um 2,31 Prozent auf 2,29 USD ab. Comex-Kupfer handelte 1,05 Prozent schwächer bei 2,59 USD. Gold rückte um 0,73 Prozent auf 1.494 USD (1.345 EUR) vor. Silber und Platin konnten jeweils 0,24 Prozent hinzugewinnen. Palladium haussierte um 2,18 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 1.734 USD.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,43 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen legte um zwei Basispunkte auf ein 3-Monats-Hoch bei minus 0,39 Prozent zu. Der Euro-Bund-Future schloss 0,05 Prozent schwächer bei 171,58 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes zog um einen Basispunkt auf 1,77 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte zuletzt 0,03 Prozent fester bei 159,86 Punkten.

Heute stehen von der Makroseite der Philadelphia-Fed-Index sowie die Daten zur US-Industrieproduktion im Fokus. Daneben richtet sich der Blick auf das bis morgen andauernde Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Gegen 19 Uhr wird eine Pressekonferenz erwartet, die vor allem hinsichtlich möglicher Neuigkeiten zu einem Brexit-Deal von großem Interesse ist. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nestle, Zooplus, Unilever und Morgan Stanley. Bereits gestern nach US-Börsenschluss präsentierten Netflix (nachbörslich: +9,9%) und IBM (nachbörslich: -5,1%) ihre Quartalszahlen. Die Netflix-Aktie war aufgrund eines stärker als erwarteten Anstiegs der Abonnenten im nachbörslichen Handel stark gesucht, während die IBM-Aktie unter einem schwächer als erwarteten Umsatz litt.