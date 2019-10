Nächste Unterstützungen:

12.644

12.590/12.604

12.492-12.541

Nächste Widerstände:

12.698-12.705

12.733-12.739

12.887

Die geringe Dynamik bei gleichzeitig vorliegender Überkauftheit macht den Index anfällig für eine deutlichere Verschnaufpause. Mit einem Tagesschluss bei 12.670 Punkten kann zudem der Ausbruch über das Juli-Hoch bei 12.656 Punkten noch nicht als nachhaltig gewertet werden. Preislich bleibt der Aufwärtstrend im ganz kurzfristigen Zeitfenster jedoch ungefährdet, solange die Supportzone bei 12.590/12.604 Punkten nicht unterschritten wird. Darüber befindet sich heute eine relevante Unterstützung bei 12.644 Punkten. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 12.698-12.705 Punkten würde unmittelbare Avancen in Richtung 12.733-12.739 Punkte ermöglichen. Erweist sich der Ausbruch über 12.656 Punkte in den kommenden Tagen als nachhaltig, entstünde Anschlusspotenzial in Richtung 12.887 Punkte und 13.000-13.200 Punkte. Unter 12.590/12.604 Punkten wäre hingegen zunächst eine Korrekturbewegung in Richtung der kurzfristig bedeutenderen Unterstützungszonen bei 12.492-12.541 Punkten und 12.385-12.406 Punkten zu favorisieren.