Die Aktie des Brauseherstellers Coca-Cola Co (WKN: 850663) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert im September ein Rekordhoch bei 55,92 USD markiert und war anschließend in eine mehrwöchige Korrekturphase übergegangen. Den entsprechenden korrektiven Trendkanal konnte er am Freitag in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen begleitet von hohem Volumen nach oben verlassen. Zugleich überwand das Papier die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage und verzeichnete ein 6-Wochen-Hoch. Auf Sicht der kommenden Tage würde ein Pullback in Richtung der Unterstützungszone bei 53,95-54,45 USD nicht überraschen. Solange diese nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt die bullishe Aussage des gesehenen Ausbruches bestehen. Potenzielle nächste Ziele und Hürden auf der Oberseite lauten 55,39 USD, 55,92 USD, 56,76-57,34 USD und 57,83 USD. Ein prozyklisches Verkaufssignal entstünde aus heutiger Sicht mit einem Rutsch unter die Unterstützungszone bei 52,82/53,13 USD. In diesem Fall müsste ein fortgesetzter Kursverfall in Richtung 50,00-51,52 USD eingeplant werden.