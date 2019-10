Nächste Unterstützungen:

12.590-12.606

12.492-12.525

12.329-12.388

Nächste Widerstände:

12.701-12.734

12.814

12.861-12.895

Auf Basis des Tagescharts entstand die zweite Doji-Kerze in Folge. Das Juli-Hoch bei 12.656 Punkten konnte weiterhin nicht nachhaltig überwunden werden. Eine Verletzung der Marke von 12.590 Punkten würde eine erste preisliche Bestätigung für den Übergang der aktuellen Konsolidierung in eine deutlichere Korrekturphase liefern. Mögliche nächste Ziele lauten dann 12.492-12.525 Punkte und 12.329-12.388 Punkte. Erst mit einer signifikanten Unterschreitung der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit unmittelbaren Risiken in Richtung 12.100/12.203 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Index über eine nächste Widerstandszone bei 12.701-12.734 Punkten. Ein Anstieg darüber würde fortgesetzte Kursavancen in Richtung 12.814 Punkte und eventuell 12.861-12.895 Punkte ermöglichen.