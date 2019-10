Nächste Unterstützungen:

12.731-12.747

12.689/12.697

12.590-12.606

Nächste Widerstände:

12.791/12.814

12.861-12.895

13.011

Die auf Basis des Tagescharts geformte dritte Doji-Kerze innerhalb von vier Handelstagen bestätigt die hohe kurzfristige Unsicherheit der Marktteilnehmer. Preislich verbleibt der Index in einer Konsolidierung auf hohem Niveau unterhalb des in der Vorwoche verzeichneten Jahreshochs bei 12.814 Punkten. Nächste Unterstützungen befinden sich heute bei 12.731-12.747 Punkten, 12.689/12.697 Punkten und 12.590-12.606 Punkten. Mit einer Verletzung der Marke von 12.590 Punkten wäre der Übergang der Konsolidierung in eine deutlichere Korrektur zu erwarten. Mögliche nächste Ziele lauten dann 12.492-12.525 Punkte und 12.329-12.388 Punkte. Erst mit einer signifikanten Unterschreitung der letztgenannten Zone käme es zu einer nennenswerten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit unmittelbaren Risiken in Richtung 12.100/12.203 Punkte. Nächster Widerstand befindet sich nun bei 12.791/12.814 Punkten. Ein Stundenschluss darüber würde die unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung zunächst 12.861-12.895 Punkte signalisieren. Weiterer Widerstand lässt sich bei 13.011 Punkten ausmachen.