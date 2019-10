Die Aktie des US-Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble (WKN: 852062) bewegt sich in einem intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Der im Dow Jones Industrial notierte Wert hatte im vergangenen Dezember ein langfristiges Kaufsignal generiert, als er eine mehrjährige breite Handelsspanne nach oben auflöste. Zuletzt hatte er Ende September bei 125,36 USD ein Rekordhoch erzielt und anschließend eine Abwärtskorrektur durchlaufen. Im Bereich der rund einjährigen Aufwärtstrendlinie konnte sich die Notierung fangen und oberhalb des Korrekturtiefs bei 116,17 USD eine Bullish-Engulfing-Kerze im Tageschart formen. Dieses Kaufsignal löste Anschlusskäufe aus. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen sprang das Papier am Dienstag bei hohem Volumen über die beiden gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 20 Tage und näherte sich bereits wieder dem September-Hoch deutlich an. Der gestrige Inside Day indiziert eine Verschnaufpause. Die kurzfristige technische Ausgangslage bleibt konstruktiv für die Bullen, solange es nicht zu einem Tagesschluss unter der Supportzone bei 121,01-121,60 USD kommt. Darunter wäre ein Schließen der Kurslücke bei 119,12 USD oder ein Test der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei 116,17-117,53 USD einzuplanen. Ein Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 123,73/124,22 USD würde die unmittelbare Fortsetzung der Rally bis zunächst 125,36 USD nahelegen. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 127,86/128,87 USD und 131,04 USD.