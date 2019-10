Am deutschen Aktienmarkt bot sich zur Wochenmitte ein uneinheitliches Bild. Gestützt von einer wahrscheinlichen Fristverlängerung für einen Brexit-Deal, konnte der DAX ein neues Jahreshoch markieren. Der Leitindex schloss 0,34 Prozent fester bei 12.798 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten hingegen Abschläge von 0,25 und 0,69 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 54 Kursgewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 65 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 76,2 Millionen Aktien (Vortag: 79,4) im Wert von 3,39 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,91). Mit Blick auf die Sektorenperformance lagen Rohstoffwerte vor Chemietiteln und Pharma & Healthcare. Am schwächsten tendierten Konsumwerte, Einzelhandelstitel und Softwareaktien. Bayer belegte mit einem Plus von 2,30 Prozent die DAX-Spitze. Covestro und Lufthansa rückten um jeweils 1,65 Prozent vor. Die rote Laterne hielt adidas mit einem Verlust von 2,19 Prozent. Hier belastete ein negativer Analystenkommentar. Continental und Merck notierten 1,28 und 1,19 Prozent schwächer. Im MDAX stand Carl Zeiss Meditec nach enttäuschenden Geschäftszahlen unter Druck und verlor 8,81 Prozent.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,17 Prozent hinzu auf 26.834 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg um 0,18 Prozent auf 7.889 Zähler. 61 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Es gab 143 neue 52-Wochen-Hochs und 28 neue Tiefs. Einzige Sektoren im Minus waren zyklische Konsumaktien und Industrietitel. Am deutlichsten fielen die Kursgewinne bei Energiewerten und Kommunikationsdienstleistern aus.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des US-Handels 0,05 Prozent tiefer bei 97,45 Punkten. EUR/USD kletterte um 0,07 Prozent auf 1,1132 USD. Das Pfund Sterling konnte gegenüber allen anderen Hauptwährungen zulegen. Am schwächsten tendierten der Yen sowie der Franken.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 1,44 Prozent auf 412,74 Punkte. Die Ölpreise legten nach den wöchentlichen Lagerbestandsdaten aus den USA deutlich zu. Die EIA meldete einen Rückgang der Rohölbestände um 1,7 Millionen Barrel. Die Konsensschätzung hatte hingegen auf einen Anstieg um 2,2 Millionen Barrel gelautet. Brent-Öl verteuerte sich um 2,26 Prozent auf 61,05 USD. Öl der US-Sorte WTI stieg um 1,59 Prozent auf 54,16 USD. Comex-Kupfer notierte 1,39 Prozent fester bei 2,67 USD. Gold handelte mit einem Aufschlag von 0,48 Prozent bei 1.495 USD (1.340 EUR).

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,41 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um zwei Basispunkte auf minus 0,39 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,09 Prozent schwächer bei 171,47 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes notierte einen Basispunkt tiefer bei 1,77 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,44 Prozent auf 160,93 Punkte.

Heute richtet sich der Fokus auf die EZB-Zinsentscheidung. Auf seiner letzten Pressekonferenz dürfte der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi die jüngsten Lockerungsmaßnahmen verteidigen. Eine Änderung der Geldpolitik wird vom Markt nicht erwartet. Konjunkturseitig stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone sowie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA im Blick. Unternehmensseitig steht eine Vielzahl von Quartalszahlen auf der Agenda. Aus dem DAX berichten Daimler und BASF über ihren Geschäftsverlauf. Bereits gestern nach US-Börsenschluss überraschte Tesla mit seinem Zahlenwerk positiv. Die Aktie haussierte im nachbörslichen US-Handel um rund 20 Prozent.