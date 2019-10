Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag nach der jüngsten Verschnaufpause gestützt von positiv aufgenommenen Quartalsberichten weiter aufwärts. Die EZB-Sitzung lieferte derweil keine Impulse. Der DAX schloss 0,57 Prozent fester auf einem neuen Jahreshoch bei 12.872 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 0,46 und 0,88 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 59 Gewinner und 39 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Im DAX wechselten 84,3 Millionen Aktien (Vortag: 76,2) im Wert von 3,77 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,96) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Technologie, Automobile und Chemie. Am schwächsten tendierten Telekommunikationswerte, Banken und Rohstoffwerte. Infineon belegte ohne Nachrichten mit einem Plus von 4,18 Prozent die DAX-Spitze. BASF und Daimler kletterten nach der Präsentation ihrer Geschäftszahlen dahinter um 3,37 und 3,25 Prozent. Vonovia verlor am Indexende 2,04 Prozent. Im MDAX haussierten Kion und Siltronic nach Zahlen 9,86 und 6,23 Prozent. Puma büßte trotz von Analysten als solide eingeschätzten Zahlen und einer Anhebung der Jahresprognose 3,52 Prozent ein. Aixtron litt im TecDAX und einem schwachen Zahlenwerk und sackte um 7,89 Prozent ab. Gesucht war hingegen Dialog Semiconductor nach einer erfreulichen Bilanz. Das Papier des Chipherstellers kletterte um 2,73 Prozent.

An der Wall Street verlor der Dow zur Schlussglocke 0,10 Prozent auf 26.806 Punkte. Der marktbreite S&P 500 konnte hingegen um 0,19 Prozent auf 3.010 Punkte zulegen. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,97 Prozent auf 7.967 Zähler. Die Marktbreite gestaltete sich schwach. 52 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 62 Prozent. 147 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 neue Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren Technologie und Versorger. Am schwächsten tendierten Kommunikationsdienstleister und Healthcare. Die Tesla-Aktie haussierte um 17,66 Prozent auf ein 7-Monats-Hoch, nachdem der Elektroautobauer im dritten Quartal zur Überraschung der Analysten einen Gewinn ausweisen konnte.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,24 Prozent fester bei 97,68 Punkten. EUR/USD gab um 0,24 Prozent auf 1,1103 USD nach. Der Yen wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Unter Druck stand das Pfund Sterling. Als Belastung werteten Marktbeobachter den Ruf des britischen Premierministers Johnson nach Neuwahlen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 0,42 Prozent auf 414,48 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 0,52 Prozent auf 61,49 USD. Der Preis für US-Erdgas legte nach den wöchentlichen Lagerbestandsdaten um 2,02 Prozent auf 2,48 USD zu. Comex-Kupfer gab gegen den Trend und nach zwischenzeitlicher Markierung eines Monatshochs um 0,15 Prozent auf 2,67 USD nach. Gold handelte 0,65 Prozent fester auf einem 2-Wochen-Hoch bei 1.505 USD (1.354 EUR). Silber, Platin und Palladium verzeichneten Zugewinne zwischen 0,42 und 2,14 Prozent. Palladium markierte dabei ein neues Rekordhoch bei 1.751 USD.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,39 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um einen Basispunkt auf minus 0,40 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future schloss nach einem richtungslosen Handel 0,10 Prozent höher bei 171,64 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 1,77 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte nahezu unverändert bei 160,97 Punkten.

Heute steht von der Makroseite der ifo-Geschäftsklimaindex für den Oktober im Fokus. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang von zuvor 94,6 auf 94,5 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von MTU Aero Engines und Gea Group.