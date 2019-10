Der DAX sprang gestern zur Eröffnung per Kurslücke auf ein neues Jahreshoch und konnte in der ersten Handelsstunde bis auf 12.914 Punkte ansteigen. Anschließend ging der Index in den Konsolidierungsmodus über und pendelte impulslos seitwärts oberhalb des ebenfalls noch im frühen Handel verzeichneten Tagestiefs bei 12.821 Punkten. Mit 12.872 Punkten verabschiedete sich der Index knapp über der Mitte der Tagesrange aus dem Handel.